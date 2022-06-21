Кабмін розширив перелік підстав для проведення позапланових перевірок бізнесу

Кабінет міністрів розширив перелік підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) під час воєнного стану, включивши до нього виконання міжнародних зобов'язань України.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №697 від 17 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Таким чином, тепер для проведення позапланових перевірок встановлено дві причини.

Раніше єдиною причиною проведення позапланової перевірки була "наявність загрози, що надає значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави".

Згідно з документом, як і раніше, такі перевірки проводяться виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері.