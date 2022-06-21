СБУ зупинила розграбування надр на 270 мільйонів компанією російського олігарха Дерипаски

Служба безпеки України зупинила розграбування надр на 270 млн грн – незаконний видобуток андезиту вела компанія підсанкційного олігарха РФ Олега Дерипаски.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Оборудку організувала компанія, що входить до австрійського будівельного концерну, акціонером якого є один із російських олігархів, внесених до санкційного списку РНБО. За даними слідства, компанія безконтрольно продовжила роботи з видобутку андезиту після завершення дії відповідних державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину місцевим підприємцям", – сказано в повідомленні.

Наразі завершено проведення низки експертиз. Вони встановили, що у протиправний спосіб було видобуто більше 113 тис. кубометрів андезиту.

Директору підприємства оголошено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

У повідомленні СБУ не вказується ім'я російського олігарха, однак, за інформацією джерела у правоохоронних органах, йдеться про Олега Дерипаску.

Андезит – магматична вулканічна гірська порода, яка використовується у будівництві.

Раніше повідомлялося, що суд арештував корпоративні права та майно ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" (Сумщина), яке належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.