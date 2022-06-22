Морські потоки російської нафти до Європи ростуть п'ятий тиждень поспіль

Середньодобовий обсяг морського експорту російської сирої нафти з 11 по 17 червня збільшився проти попереднього тижневого періоду на 6% – до 3,75 млн барелів.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

"Рішучість Європи припинити купувати російську нафту, можливо, починає слабшати", – зазначає агентство.

Загалом європейські покупці російської сирої нафти отримували звітного тижневого періоду 1,62 млн барелів на добу, що стало найвищим рівнем за останні п’ять тижнів. Цей обсяг становив майже 44% усього російського морського експорту.

Поступове зростання цих потоків забезпечили вантажі Litasco SA, торгового підрозділу "Лукойлу", який відправляє нафту на власні нафтопереробні заводи в Європі, а також Туреччина, яка почала збільшувати закупівлі.

Азія імпортує 50% всієї російської нафти, найбільшими азійськими покупцями стали Китай та Індія.

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Морські поставки до Китаю в середньому становлять близько 1 млн барелів на добу проти мінімального річного показника 600 тис. барелів на добу за чотири тижні до 18 лютого. При цьому Китай став єдиним покупцем російської тихоокеанської нафти.

Рятівником російського морського експорту стала Індія, середній обсяг якої становив понад 600 тис. барелів на добу протягом чотирьох тижнів до 17 червня порівняно з 25 тис. барелів на добу на початку року. Крім Індії, Росія наразі не знайшла жодного значного нового покупця в Азії.

Москва втратила майже дві третини свого ринку морської нафти у Північній Європі, але обсяги стабілізувалися після початкового зменшення експорту через вторгнення. Поставки до регіону становили в середньому близько 450 тис. барелів на добу протягом чотирьох тижнів до 17 червня проти майже 1,25 млн барелів на добу за перші чотири тижні року.

Значні потоки обсягом близько 370 тис. барелів на добу все ще надходять до резервуарів нафтосховищ у Нідерландах, проте вони на 35% нижче рівня, який спостерігався безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну. Обсяг постачань до Роттердама минулого тижня став найвищим за останні три тижні.

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Ситуація по Середземноморському регіону зовсім інша – відправлення російської нафти сюди різко зросли. Це пояснюється переважно постачаннями на російські нафтопереробні заводи в регіоні, зокрема на сицилійський завод ISAB компанії "Лукойл". Крім того, Туреччина почала закуповувати набагато більше російської нафти, яка була перенаправлена в регіон із Північної Європи.

"Залишається подивитися, що буде робити ISAB, коли в грудні набуде чинності заборона ЄС на морську російську нафту. Доти без жодних юридичних перешкод для закупівель і малої кількості альтернатив російській нафті, якщо вони взагалі є, постачання навряд чи впадуть", – вказує агентство.

Схожа картина спостерігалася у Чорному морі внаслідок збільшення потоків на нафтопереробний завод "Лукойлу" в Болгарії. Хоча обсяги постачань до Румунії мало змінилися з початку року, потоки до Болгарії зросли в 2,5 разу порівняно з січнем і початком лютого.

Загалом протягом звітного періоду російські морські нафтові термінали відвантажили 26,3 млн барелів проти 24,9 млн барелів попереднього тижня. Було завантажено 35 танкерів проти 34 тижнем раніше. Зокрема, з балтійських портів відправлено 16 танкерів проти 18 тижнем раніше, у тому числі з Приморська – 10 проти 11, з Усть-Луги – 11 проти 7. У Новоросійську завантажено 7 танкерів проти 6. З Мурманська відправлено три танкери, як і попереднього тижня. Із далекосхідного Козьміно вийшло 9 танкерів проти 6. Звітного тижня не було відправлень з Пригородного (минулого тижня – один танкер). Шостий тиждень поспіль не було постачань з терміналу Де Кастрі.

"Дохід Москви від експортного мита збільшився на 6% за тиждень до 17 червня, зростаючи відповідно до потоку нафти. Ці постачання забезпечили $161 млн експортного мита проти переглянутих $152 млн за тиждень до 10 червня", – вказує агентство.

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Ставки мита підвищаться в липні після зниження на 10% у період з травня по червень. Постачання нафти в червні приносять Кремлю $44,8 за тонну, що еквівалентно приблизно $6,11 за барель, у липні цифра зросте до $55,2 за тонну (близько $7,53 за барель). Це буде найвища ставка мита, встановлена російським урядом з квітня, що відображає зростання цін на Urals з середини травня до середини червня.

Як зазначає агентство, танкери китайської Cosco Shipping Holdings Co., які транспортували нафту з Козьміно до Йосу в Південній Кореї, де відбувалося перевантаження на більші судна для подальшої доставки до Китаю, почали здійснювати весь рейс із Росії до Китаю.

Звітного тижня лише два танкери вийшли із західних експортних терміналів Росії, вказуючи пункти призначення в Індії. Ще два прямують до Індії, а ще чотири вирушили, не вказуючи точного кінцевого пункту призначення. Одне судно, Zhen I, вказує пункт призначення на Азорських островах, інше – Гібралтар, третє – Мальту. Четвертий танкер, Amber 6, прямує до Атлантики, не вказуючи місця призначення.

Кілька танкерів, які завантажилися в попередні тижні, досі не показують кінцеві пункти призначення, більшість із них продовжує вказувати Порт-Саїд.

Чотири завантажені російською нафтою танкери – Skadi, Emily S, Merope і Zhen I – прямували до Азорських островів в Атлантиці, хоча танкер Emily S повернув назад на північ після наближення до островів. Вантаж обсягом близько 730 тис. барелів був перевантажений з танкера Afrapearl на великотоннажний танкер Lauren II у водах поблизу Азорських островів у період з 15 по 17 червня. Це був другий вантаж, перевантажений на Lauren II, який залишається в цьому районі, можливо, щоб здійснити третій трансфер з інших танкерів, що прямують у цей район.

Друге зафіксоване перевантаження з судна на судно відбулося поблизу Сеути в західній частині Середземного моря. Зараз цей вантаж прямує до Суецького каналу, хоча його призначення за межами каналу залишається невідомим.

Крім того, кілька танкерів з російською нафтою перебувають поблизу Сінгапуру. Танкер Tao Lin Wan, який перевозив вантаж з Усть-Луги у травні, стоїть на якорі, тоді як NS Consul показує свій статус як "пришвартований" поблизу Джохора, відомого місця рейдової перевалки. Якщо NS Consul здійснює такий трансфер, то танкер, який приймає вантаж, не передає сигналів ідентифікації та місцезнаходження. Це може бути першим фактом такого "темного" перевантаження російської нафти після вторгнення в Україну.

Середньодобовий обсяг морського експорту російської сирої нафти з 4 по 10 червня зменшився проти попереднього тижневого періоду на 10% – до 3,55 млн барелів.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".