Турецька компанія зупинила завод з виробництва крісел для автомобілів в Росії

Турецька компанія Martur зупиняє розташоване в російському Ульяновську виробництво автокрісел для автомобілів Renault, які раніше вироблялися на "АвтоВАЗі".

Про це повідомив губернатор Ульяновської області Олексій Рускіх на засіданні штабу з комплексного розвитку регіону, повідомляє російський Інтерфакс.

"Вчора у нас прийшло тривожне повідомлення, що турецька компанія Martur йде, яка виробляла сидіння для автомобілів Renault, які виробляє "АвтоВАЗ"... Я так розумію, що компанія Martur – не остання, яка, напевно, не зможе далі існувати в умовах того, що, за попередніми даними, "АвтоВАЗ" автомобілі Renault не вироблятиме", – сказав він.

Російський чиновник додав, що обговорив із новим директором "АвтоВАЗу" питання кооперації ульянівських підприємств із автозаводом.

"Справа в тому, що у нас у регіоні 19 підприємств, які працювали на конвеєр – це і Димитровград, і Ульяновськ. Нам треба зараз уже (думати, – ред.), що з цими підприємствами робитимемо, що з персоналом, які перспективи", – сказав Рускіх.

Компанія Martur запустила на своєму підприємстві в Ульяновську виробництво автомобільних крісел для автомобілів Renault у січні 2016 року.

Як повідомлялося, російський "АвтоВАЗ" переважно залишається у режимі простою через брак комплектуючих. На кілька днів завод відновив роботу, щоб випустити невелику кількість "спрощених моделей" Lada Granta, які тепер не мають подушок безпеки та системи ABS та обладнані застарілим двигуном стандарту "Євро-2".