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Відновлення України може коштувати 1 трильйон євро, – голова ЄІБ

еиб

Україні може знадобитися до 1 трлн євро ($1,1 трлн) зовнішньої допомоги для відшкодування збитків, завданих вторгненням Росії.

Про це повідомив голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр на пресконференції у Франкфурті, передає Bloomberg.

"Я ставлю оцінку у трильйон, тому що бачив у публічному просторі цифри, які вважаю абсолютно нереалістичними, коли бачу рівень руйнувань в Україні", – сказав він.

На його думку, Європі доведеться зіграти найбільшу роль у цих зусиллях.

Глава ЄІБ також зазначив, що наразі він намагається перерозподілити зобов'язання банку на суму від 1 до 1,5 млрд євро для відновлення України. За його словами, відповідне схвалення може бути отримане вже цього тижня.

Як повідомлялося, наприкінці травня радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що повна вартість прямих та непрямих збитків, завданих на той момент агресором Україні, сягає близько $1 трлн, а це пʼять річних ВВП України.

Автор: 

реконструкція (252) ЄІБанк (293)


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