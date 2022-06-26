McDonald's планує посилити політику франчайзингу

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's Corp. планує змінити політику франчайзингу для існуючих франчайзі.

Керівництво компанії в листі до операторів ресторанів McDonald's з франшизи повідомило, що збирається адаптувати більш жорсткі правила перегляду та продовження 20-річних контрактів франшизи, пише видання The Wall Street Journal, яке ознайомилося з листом, передає Інтефакс-Україна.

Зокрема, при подачі заявки на продовження контракту McDonald's враховуватиме такі фактори, як продуктивність, якщо оператор хоче зберегти місце розташування ресторану, та скарги клієнтів, якщо оператор має намір відкривати нові ресторани.

Крім того, McDonald's планує змінити правила успадкування франшизи. Так, спадкоємці повинні будуть заплатити більше грошей для продовження роботи ресторану, а франчайзі обрати лише одного члена сім'ї, який виступатиме оператором. Згідно з чинними правилами франчайзі McDonald's може обрати кілька спадкоємців, які отримають ресторани в рамках угоди з компанією.

"Ці зміни відповідають тому принципу, що нова франшиза має бути зароблена, а не отримана", – йдеться в листі компанії.

Як очікується, нові правила набудуть чинності на початку наступного року. Близько 95% ресторанів McDonald's у США працюють із франшизи.

Тим часом, за повідомленням WSJ, McDonald's минулого року оцінював варіанти залучення франчайзі нового покоління з різних верств суспільства, а також тих, хто міг би культивувати гарну атмосферу для співробітників ресторанів та відповідати корпоративним цінностям. Нова політика франчайзингу націлена на просування цих цілей, зазначив у листі президент мережі ресторанів McDonald's у США Джо Ерлінгер.

Тим часом деякі власники ресторанів заявили, що нові правила застали їх зненацька. Франчайзі McDonald's у США мають зустрітися з керівництвом компанії наступного тижня.

Ранішек повідомлялося, що мережа ресторанів McDonald’s може почати відновлювати роботу своїх закладів в Україні з серпня, якщо до цього вдасться узгодити питання безпеки.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська влада веде перемовини з американською компанією McDonald’s про відновлення роботи її мережі ресторанів.

Хоча раніше у пресслужбі McDonald’s заявляли, що ресторани мережі в Україні не працюватимуть "доки зберігатимуться загрози атак".

Нагадаємо, перший заклад McDonald’s в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.