У місцевих бюджетах залишилося більше 10 мільярдів невикористаної освітньої субвенції, ‒ Мінфін. ІНФОГРАФІКА

На рахунках місцевих бюджетів акумульовано 10,2 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції (+4,6 млрд грн, або +82 % до 1 січня 2022 року).

Про це свідчить інформація Державної казначейської служби України станом на 1 червня 2022 року, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Так, зокрема, залишки накопичено у 1 457 місцевих бюджетах, із них:

у 24 обласних бюджетах ‒ 1,98 млрд грн;

у зведеному бюджеті Києва ‒ 411,1 млн грн;

у 379 бюджетах міських територіальних громад ‒ 3,75 млрд грн;

у 431 бюджеті селищних територіальних громад ‒ 1 97 млрд грн;

у 622 бюджетах сільських територіальних громад ‒ 2,10 млрд гривень.

Відсутні залишки лише у 6 місцевих бюджетах (1 міська, 3 селищні та 2 сільські територіальні громади).

У Мінфіні нагадали, що накопичені станом на 1 січня 2022 року залишки в обсязі 5,6 млрд грн може бути спрямовано насамперед на такі видатки:

придбання шкільних автобусів;

оснащення закладів освіти персональними комп'ютерами та мультимедійним обладнанням;

придбання підручників і посібників (зокрема електронних) для закладів освіти;

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти;

здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки;

ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;

підключення закладів освіти до інтернету, насамперед у сільській місцевості;

будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти;

заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб, евакуацію населення з небезпечних територій, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану, зокрема, облаштування бомбосховищ у закладах загальної середньої освіти для забезпечення безпечного освітнього процесу.

"У період, коли кошти державного бюджету насамперед спрямовують на захист територіальної цілісності, недоторканності нашої країни, збереження життя і здоров’я її громадян, вважаємо, що залишки освітньої субвенції не мають накопичуватись, а повинні ефективно працювати на підтримку освіти та економіки України. Як бачимо, значна частина громад має достатньо коштів, щоб забезпечити доступні та якісні освітні послуги в умовах, коли відсутня можливість проводити уроки в приміщеннях шкіл. Сподіваюся, наявні накопичені ресурси буде раціонально спрямовано на підготовку до нового навчального року, які б виклики він не приніс у звʼязку з воєнним станом", ‒ повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.