Австралія надасть Україні військово-технічну допомогу ще на $100 мільйонів

Прем'єр-міністр Австралії Ентіно Албенізі заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на $100 млн.

Про це Албенізі заявив на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми оголошуємо додаткові $100 млн у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали $390 млн", – сказав Албенізі.

"Ми також додатково надаємо 14 БТР та 20 Bushmaster – броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість Bushmaster склала 60 штук", – повідомив він.

За словами прем'єра, Австралія також надаватиме додаткове військове обладнання та безпілотники.

"Ми також надаватимемо додаткову допомогу прикордонним військам України", – сказав Албенізі.

За словами прем'єра, Австралія також знижуватиме мита на українські товари.

"Приєднуватимемося до роботи Міжнародного суду, оголошуватимемо додаткові санкції та заборони на пересування щодо 16 російських міністрів і великих бізнесменів", – додав він.

Австралія, за його словами, також заборонить імпорт російського золота.

Раніше повідомлялося, що влада Австралії розширила список санкцій ще на 16 росіян у відповідь на війну РФ проти України.

У травні Австралія запровадила санкції проти понад 100 російських політиків та "чиновників" "Л/ДНР".