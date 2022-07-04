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Євросоюз може виділити на відновлення України 500 мільярдів євро, – Bloomberg

євросоюз

Країни Європейського Союзу можуть виділити 500 млрд євро ($523 млрд) на відновлення України після війни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з планом ЄС.

Зазначається, що український уряд обговорив проєкт відновлення з країнами-донорами, включаючи ЄС, які нададуть свій відгук протягом найближчих місяців.

План відновлення на майже 2000 сторінок Україна представить на конференції 4-5 липня в швейцарському місті Лугано. Він міститиме широкий перелік інфраструктурних і безпекових проєктів, інвестицій у клімат і цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Європейська комісія наразі вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Однією з можливостей є спільне запозичення, подібне до механізму збору коштів для фонду ЄС боротьби з пандемією COVID-19.

Як повідомлялося, Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм з відновлення країни після війни.

Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано 4 липня стартує дводенна Конференція з питань відновлення України. До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

Автор: 

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Так ЕС же пришлет строительные фирмы свои и лучших архитекторов и они своих стран строительные фирмы и оплатят. Нужно создать список стран со всего мира, которые готовы помочь, и где они будут участки брать строить и нужно подписать всех по участкам и проекты какие. Нужно строить не только жилье будет, а и инфраструктуру и работу рядом и садики и школы и т.п. Грубо говоря каждая страна может взять по возможности участок и можно будет строить новые районы, как у себя в стране. Можно строить новые города, а разбомбленные города можно сделать развлечениями для историков и туристов. Будут разнесенные города, и будут супер новые города. разбомбленные города можно сделать памятниками войны, а жителей переселять в новые города. Будет теперь туризм в Чернобыль, в войной разбомбленные города. Люди будут лазить и офигевать.
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04.07.2022 11:23 Відповісти
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04.07.2022 11:37 Відповісти

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