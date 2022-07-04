Євросоюз може виділити на відновлення України 500 мільярдів євро, – Bloomberg

Країни Європейського Союзу можуть виділити 500 млрд євро ($523 млрд) на відновлення України після війни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з планом ЄС.

Зазначається, що український уряд обговорив проєкт відновлення з країнами-донорами, включаючи ЄС, які нададуть свій відгук протягом найближчих місяців.

План відновлення на майже 2000 сторінок Україна представить на конференції 4-5 липня в швейцарському місті Лугано. Він міститиме широкий перелік інфраструктурних і безпекових проєктів, інвестицій у клімат і цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Європейська комісія наразі вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Однією з можливостей є спільне запозичення, подібне до механізму збору коштів для фонду ЄС боротьби з пандемією COVID-19.

Як повідомлялося, Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм з відновлення країни після війни.

Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано 4 липня стартує дводенна Конференція з питань відновлення України. До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.