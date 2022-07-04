"Укртранснафта" виплатила "Нафтогазу" 283 мільйони дивідендів

АТ "Укртранснафта" виплатила своєму акціонеру НАК "Нафтогаз України" 283 млн грн дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що ця сума дорівнює 95% чистого прибутку компанії у 2021 році.

Рішення про виплату дивідендів було прийняте "Нафтогазом" 27 квітня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" щодо звільнення генерального директора АТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленка, який очолював компанію з кінця 2015 року. Новим гендиректором призначено Володимира Цепенду, який має досвід роботи в АТ "Укртрансгаз" у сфері закупівель та капітального будівництва.