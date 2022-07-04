Французька Schneider Electric продала російський бізнес місцевому менеджменту

Французька енергомашинобудівна компанія Schneider Electric передала бізнес у Росії новій "дочці" Systeme Electric, яка контролюється російським менеджментом.

Про це повідомив президент Schneider Electric у РФ Олексій Кашаєв, передає РБК.

Водночас умови угоди не розкриваються.

За словами Кашаєва, до російської "дочки" перейдуть кілька виробництв, зокрема завод "Потенціал", який виготовляє розетки та вимикачі (м. Козьмодем'янськ), завод "ЕлектроМоноблок", що виготовляє та адаптує електротехнічне обладнання середньої та низької напруги (Ленінградська область), НТЦ "Механотроніка", що займається інтелектуальною частиною для електричних підстанцій (м. Санкт-Петербург), інженерно-сервісний центр у Москві та Центрі інновацій у Казані.

Він повідомив, що компанія вироблятиме обладнання, але не зможе імпортувати його від материнської компанії.

Кашаєв також заявив, що його компанія не займатиметься паралельним імпортом обладнання Schneider Electric, але це можуть робити інші учасники ринку.



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Як повідомлялося, Schneider Electric з 24 лютого через військове вторгнення Росії в Україну призупинила нові інвестиції та постачання продукції в рамках нових проектів до РФ та Білорусі.

Schneider Electric є одним зі світових лідерів у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації. Оборот компанії у 2021 році, згідно з інформацією на її сайті, склав 28,9 млрд євро, чистий прибуток – 3,2 млрд євро, загальна кількість співробітників – понад 128 тис., а кількість країн, де представлена ​​компанія – 115.

В Україні компанія має 100% доньку "Шнайдер Електрик Україна" (Київ), оборот якої за дев'ять місяців 2021 року склав 1,22 млрд грн, чистий прибуток – 187,4 млн грн, а чисельність працівників оцінювалася приблизно в 120 осіб.