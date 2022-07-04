У "Дії" можна буде перевірити справжність нотаріального документа, – Мінцифри

У застосунку "Дія" незабаром можна буде перевірити справжність нотаріального документа.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що незабаром у застосунку будуть доступні нотаріальні послуги.

"Нещодавно уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через "Дію". Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", – йдеться у повідомленні.

Мінцифри додає, що наразі команда міністерства працює над технічним запуском сервісу.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запускає у застосунку "Дія" бета-тестування електронного пенсійного посвідчення, а також посвідки на тимчасове або постійне проживання.