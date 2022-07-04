Німеччина вперше за 30 років зафіксувала дефіцит платіжного балансу

Німеччина вперше з 1991 року зафіксувала дефіцит зовнішньоторговельного балансу за підсумками травня у розмірі 1 млрд євро. Місяцем раніше зовнішньоторговельний профіцит становив 3,1 млрд євро, роком раніше – 13,4 млрд євро.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління ФРН (Destatis), передає Інтерфакс-Україна.

Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники зменшився у травні на 0,5% у помісячному вирахуванні, до 125,8 млрд євро, тоді як імпорт підвищився на 2,7%, до 126,7 млрд євро.

У річному вираженні загальний обсяг експорту Німеччини зріс на 11,7%, імпорт злетів на 27,8%.

При цьому обсяг німецького експорту до Росії у травні 2022 року збільшився на 29,4% щодо квітня і становив 1 млрд євро. Зазначається, що показник збільшився вперше за три місяці. У березні він обвалився більш ніж на 60%, у квітні знизився на 9,9% на тлі санкцій та різних експортних обмежень.

Імпорт із РФ до Німеччини тим часом продовжує скорочуватися. Позаторік він упав на 9,8%, до 3,3 млрд євро, після зниження на 16,4% у квітні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вимагає розблокувати транзит російських товарів до Калінінграда.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела інформувало, що Європейська Комісія обговорює можливість виключити Калінінградську область РФ із дії санкційного режиму, який передбачає обмеження транзиту через Литву, аби не провокувати ескалацію з Москвою.