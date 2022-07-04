ЄІБ запропонував створити новий трастовий фонд для відновлення України
Європейський інвестиційний банк запропонував розширити допомогу за рахунок створення нового інструменту – нового трастового фонду ЄС-Україна Gateway (GTF).
Про це сказала віцепрезидентка банку Тереза Червінська на конференції , передає Інтерфакс-Україна.
"Це додатковий інструмент для відновлення критичної інфраструктури. Із цим трастовий фонд ЄІБ сподівається надати допомогу у тих напрямках, де найбільше необхідно", – сказала Червінська.
За її словами, вже розроблено механізм, як має функціонувати цей фонд.
"Вважаємо, що він відіграватиме важливу роль для залучення фінансування, у тому числі приватного", – зазначила Червінська.
Вона нагадала, що портфель ЄІБ в Україні становить 7 млрд євро, і з початку війни вже було виділено близько 700 млн євро.
Раніше повідмлялося, що банк пропонує використовувати структуру фінансування, аналогічну тій, яка використовувалася під час кризи з коронавірусом. Початковий внесок у розмірі 20 млрд євро надійде від країн-членів ЄС, а також буде бюджет у вигляді кредитів, грантів та гарантій. За оцінками ЄІБ, ці початкові інвестиції дозволять реалізувати найнеобхідніші інфраструктурні проекти (зокрема, мости, водопостачання та водовідведення, електроенергетику) на суму до 100 млрд євро й покриють приблизно половину невідкладних потреб України. ЄІБ контролюватиме ці інвестиції з іншими банками розвитку.
Було наголошено, що ЄС ще має схвалити план, як і держави-члени ЄС, після чого вони вирішуватимуть, чи робитиме внесок у такий фонд.
Як повідомлялося, за даними Reuters, трастовий фонд ЄС-Україна Gateway (E-U GTF) має отримати початкові 20 мільярдів євро внесків від країн ЄС і бюджету ЄС у формі грантів, позик і гарантій. Гарантії, зокрема, матимуть мультиплікаційний ефект, що дозволить забезпечити фінансування інфраструктурних проєктів на загальну суму близько 100 мільярдів євро.
Раніше голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр заявляв, що Україні може знадобитися до 1 трлн євро ($1,1 трлн) зовнішньої допомоги для відшкодування збитків, завданих вторгненням Росії.
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