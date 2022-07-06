Верф Новинського в окупованому Херсоні заявила про зупинку роботи

Херсонська верф Smart Maritime Group (SMG) на тимчасово не підконтрольній Україні Херсонщині зупинила роботу, працівникам заборонено з’являтися на робочих місцях.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Через відсутність організаційних та технічних умов для провадження господарської та виробничої діяльності підприємства під час воєнного стану за адресою: Україна, місто Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває наразі під тимчасовою окупацією збройних воєнних формувань держави-агресора, керівництвом було прийнято рішення про зупинку роботи Херсонської верфі ТОВ "СМГ" та експлуатації всіх її виробничих потужностей, цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, окрім структурних підрозділів, які забезпечують фізичну охорону підприємства та роботу екстрених служб", – сказано в повідомленні.

Так, із 4 липня 2022 року й до окремого розпорядження по підприємству оголошується простій працівникам, фактичне місце роботи яких знаходиться за адресою: Україна, місто Херсон, Карантинний острів, 1, Херсонська верф ТОВ "СМГ".

Час простою буде оплачуватись працівникам у відповідності до ст. 113 Кодексу законів про працю України.

"Звертаємо увагу, що під час простою забороняється працівникам бути присутніми на своїх робочих місцях, використовувати обладнання та виробничі потужності підприємства, в тому числі на користь будь-яких третіх осіб. Заборона перебувати на робочих місцях не стосується працівників, які входять до структурних підрозділів по фізичній охороні підприємства та роботі екстрених служб", – додали в компанії.

SMG – найбільший суднобудівний холдинг України, що об'єднує два найбільші суднобудівні підприємства України – Чорноморський суднобудівний завод та Херсонський суднобудівний завод.

Заснований у 2009 році для управління суднобудівними активами "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського.