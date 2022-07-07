Європарламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкцій проти Росії

Європарламент закликав Сербію негайно приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти РФ.

Про це йдеться у затвердженій у середу доповіді щодо розширення ЄС на Західні Балкани, передає "Європейська правда".

У доповіді висловлюється сильний жаль з приводу того, що Сербія не приєдналася до санкцій ЄС після вторгнення Росії до України.

Євродепутати також закликають до прогресу в галузі верховенства закону, основних прав, свободи вираження поглядів, зміцнення плюралізму ЗМІ та нормалізації відносин із Косово.

У доповіді висловлюється занепокоєння поширенням дезінформації та міститься заклик до сербської влади та Єврокомісії боротися з дезінформацією, російською пропагандою та іншими гібридними загрозами на Західних Балканах.

"Після квітневих виборів 2022 року та агресивної війни Росії є реальне відчуття, що наші партнери в Сербії мають рішуче рухатися вперед своїм європейським шляхом. Наш звіт фактично відображає складну політичну реальність у Сербії та закликає всі проєвропейські сили в країні повністю зосередитися на прогресі в реформах верховенства права, діалозі Белград-Пріштіна та узгодженні з міжнародними позиціями", – наголосив автор доповіді, словацький євродепутат Володимир Більчик.

Як повідомлялося, Сербія планує знизити залежність від російського газу на 40% у другій половині 2023 року. Зараз країна увесь газ отримує з РФ.