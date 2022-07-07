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Новини
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Туреччина відпустила затримане російське судно з краденим українським зерном, – МЗС

жибек

Увечері, 6 липня, у Туреччині відпустили російське судно "Жібек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу і було затримане на прохання української сторони.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що МЗС та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн.

"Особливо кричущим випадком стало російське судно "Жібек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу. Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене", – наголосили українські дипломати.

В МЗС заявили, що звертається до турецької сторони з "наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації" і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому.

Крім того, міністерство запросило посла Туреччини в Києві.

Як раніше повідомив посол України в Туреччина Василь Боднар, турецька митниця затримала російське вантажне судно із зерном, украденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська. 

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Автор: 

зерно (1868) росія (14164) Туреччина (1113)


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Топ коментарі
+8
Ноги моей в Турции не будет!
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07.07.2022 12:22
+8
турки більш наближені своїм менталітетом до орди чим до Європи
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07.07.2022 12:40
+7
Ердоган і вашим і нашим, безпринципна тварина.
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07.07.2022 12:40
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Ноги моей в Турции не будет!
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07.07.2022 12:22 Відповісти
Вот вам и международное право и *гарантии безопасности*. Срали во всем мире а законы и на права.
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07.07.2022 12:28 Відповісти
Ердоган і вашим і нашим, безпринципна тварина.
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07.07.2022 12:40 Відповісти
Якщо бути більш точним, то Ердоган ні вашим, ні нашим. Він завжди тільки за себе.
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07.07.2022 17:20 Відповісти
именно
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07.07.2022 19:18 Відповісти
турки більш наближені своїм менталітетом до орди чим до Європи
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07.07.2022 12:40 Відповісти
Весь світ,який хоче Українського хліба повинен бачити і знати його ціну!
https://twitter.com/i/status/1544774858613133315
https://twitter.com/i/status/1544719391283109889
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07.07.2022 13:51 Відповісти
Клуб диктаторів
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07.07.2022 15:00 Відповісти
шо тут скажеш? турок - воно і є турок... ненадійна істота
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07.07.2022 15:37 Відповісти
Возможно, это оплата за "бесплатные" байрактары. Ничего бесплатным не бывает.
Плюс, по факту если кража засвидетельствована, то потом эти бабки будем сдирать с раши через суд.
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07.07.2022 16:16 Відповісти
Якщо судно відпустили, то всі докази для суду утрачені. тепер неможливо щось доказати. А турки, впевнений, дуже гарний башлик срубали за це.
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07.07.2022 17:22 Відповісти
Кейсик с налом...
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07.07.2022 19:39 Відповісти
А хтось в цьому сумнівався?
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07.07.2022 22:33 Відповісти

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