Казахстан експортуватиме нафту в обхід Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав важливим завданням диверсифікацію постачання нафти.

У зв'язку з цим він доручив опрацювати оптимальний варіант реалізації Транскаспійського маршруту та збільшити потужності двох нафтопроводів, передає Радіо Азаттик із посиланням на пресслужбу Акорди.



"Пріоритетним напрямком є Транскаспійський маршрут. Доручаю "КазМунайГазу" опрацювати оптимальний варіант його реалізації, зокрема з можливістю залучення інвесторів Тенгізського проєкту", – сказав Токаєв під час наради з розвитку транспортно-транзитного потенціалу 7 липня.

Зазначимо, що нафтогазове родовище Тенгіз, розробкою якого займається компанія "Тенгізшевройл" (ТШО), – одне з найбільших у Казахстані, запаси нафти становлять 3,2 млрд тонн. Учасниками ТОВ "Тенгізшевройл" є Chevron (50%) та ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанію "КазМунайГаз" (20%), а також російсько-американське СП LUKArco (5%).

Президент Казахстану також доручив перетворити порти країни на провідні хаби Каспію.



"Перед урядом я ставлю стратегічне завдання – трансформувати наші порти, перетворивши їх на один із провідних хабів Каспійського моря. Концептуально згоден, що потрібно зміцнити морський флот і створити контейнерний хаб у порту Актау", – сказав він.



Токаєв також зазначив, що Казахстан "ніколи не був морською країною і тому не задіяв у повному обсязі можливості морських перевезень". Однак тепер, наголосив президент, настав інший час.

Як повідомлялося, 6 липня стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану.

Це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.