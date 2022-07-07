Європарламент підтримав виділення Україні допомоги на 1 мільярд євро

Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.

Відповідне голосування відбулося у четвер у межах пленарного засідання Європейського парламенту, передає Інтерфакс-Україна.



Після цього рішення має бути формалізоване Європейською радою.



Питання виділення Україні зазначених коштів було внесено до порядку денного Європарламенту за терміновою процедурою для того, щоб транш було виділено ще до початку літніх канікул.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.