БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
955 6

Падіння резервів Нацбанку прискорилось – вони впали нижче $23 мільярдів

доллар

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 липня становили $22,76 млрд, зменшившись у червні на 9% або на $2,34 млрд після падіння на $1,84 млрд у травні.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), зменшення резервів передусім обумовлене продажем валюти на міжбанківському валютному ринку, водночас активізація надходження міжнародної допомоги дозволила лише частково компенсувати інтервенції НБУ.

Зокрема, Національний банк продав у червні на валютному ринку $3,99 млрд, а викупив до резервів – лише $31 млн.

"Значні обсяги продажу валюти з резервів зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти порівняно з попитом. Так, надходження від експорту товарів та послуг та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами. Останні здійснюються з огляду на витрати громадян із гривневих платіжних карток за кордоном", – зазначається у повідомленні.

В Нацбанку вказують, що додатковим чинником, що збільшував попит на валютному ринку, є монетизація дефіциту бюджету з боку НБУ.

"Переважна частина отриманого урядом фінансування в гривні поступово потрапляла на валютний ринок, що посилювало попит на іноземну валюту", – наголошує НБУ.

Читайте також: Україні потрібно економити золотовалютні резерви, – Рожкова

Водночас валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ у червні становили $2,76 млрд. Зокрема, $967,4 млн надійшли від Світового банку, $779 млн – від уряду Канади, $479,4 млн – від Агенції з міжнародного співробітництва Японії, а $354,2 млн – від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Натомість загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $833,6 млн. З цієї суми $672,1 млн спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, $70,1 млн – на обслуговування зовнішніх державних позик, а решта суми – на розрахунки з іншими кредиторами. Крім того, Національний банк сплатив Міжнародному валютному фонду $166,2 млн.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют привела до зменшення їхньої вартості на $152,2 млн.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $25,1 млрд, зменшившись у травні на 7% або на $1,84 млрд.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили $26,94 млрд, за місяць вони зменшились на $1,18 млрд або на 4%.

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн.

Автор: 

валютний резерв (194) НБУ (9258) золотовалютний резерв (247)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну это вполне ожидаемо. Пока на межбанке курс не выровняется с наличным, все кто зарабатывает на удаленке - будут придерживать валюту до лучших (для них) времен, заводя только необходимый минимум. Эспортеры поступают точно так же. А в банки население лишнюю "напечатанную" гривню не понесет пока банки не приведут ставки по депозитам и ОВГЗ в соответствие с реальным уровнем инфляции и учетной ставкой НБУ, которая сейчас 25%. Это патовая ситуация, и довольно глупая. Но удивляться не приходиться, учитывая кто у нас Президент, какое у него образование и кого он подбирал себе в команду
показати весь коментар
07.07.2022 18:15 Відповісти
Всё в точку.

Непонятно только, в НБУ это а) не понимают, или
б) понимают и спускают резервы в унитаз намеренно.
показати весь коментар
07.07.2022 19:05 Відповісти
думаю понимают они все, именно поэтому Шевченко недавно и пустил слезу, что мол НБУ не обязано и не желает финансировать друкарским верстатом хотелки правительства. Но было принято решение жечь резервы у всех на виду, в надежде что наши союзники видя такую печаль начнут щедрее насыпать нам валюты в долг. После войны (неважно чем она завершится в итоге) мы выйдем с долгами, которые даже не факт что выплатим раньше чем русня свои репарации. А в этом случае хотелось бы напомнить, что тягость послевоенных долгов угробила не одну страну в мире. Вспомнить хотя бы что произошло с Британской Империей после ВМВ
показати весь коментар
07.07.2022 20:14 Відповісти
Если резервы жгут с целью
рубить себе по пальцу в день в надежде на антибиотики,
то зимой для денег понадобятся не кошельки, а весы.
показати весь коментар
07.07.2022 21:40 Відповісти
Клоуны из НБУ думали, что фиксированным курсом продажи доллара по 29.25 смогут грабить ФОП. Но ФОП, чтоб не давать себя грабить, прекратили валюту заводить вообще, и НБУ пришлось восполнить недостаток валюты из резервов. Тупорылые дебилы.

Продолжайте держать курс 29.25 - и через 3 месяца с такими темпами резервы вообще до 10 млрд упадут, что ниже критической критической отметки 3-месячного импорта ($12 млрд). И тогда 90-е покажутся сказкой.
показати весь коментар
07.07.2022 18:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 