Падіння резервів Нацбанку прискорилось – вони впали нижче $23 мільярдів

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 липня становили $22,76 млрд, зменшившись у червні на 9% або на $2,34 млрд після падіння на $1,84 млрд у травні.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), зменшення резервів передусім обумовлене продажем валюти на міжбанківському валютному ринку, водночас активізація надходження міжнародної допомоги дозволила лише частково компенсувати інтервенції НБУ.

Зокрема, Національний банк продав у червні на валютному ринку $3,99 млрд, а викупив до резервів – лише $31 млн.

"Значні обсяги продажу валюти з резервів зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти порівняно з попитом. Так, надходження від експорту товарів та послуг та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами. Останні здійснюються з огляду на витрати громадян із гривневих платіжних карток за кордоном", – зазначається у повідомленні.

В Нацбанку вказують, що додатковим чинником, що збільшував попит на валютному ринку, є монетизація дефіциту бюджету з боку НБУ.

"Переважна частина отриманого урядом фінансування в гривні поступово потрапляла на валютний ринок, що посилювало попит на іноземну валюту", – наголошує НБУ.

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Водночас валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ у червні становили $2,76 млрд. Зокрема, $967,4 млн надійшли від Світового банку, $779 млн – від уряду Канади, $479,4 млн – від Агенції з міжнародного співробітництва Японії, а $354,2 млн – від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Натомість загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $833,6 млн. З цієї суми $672,1 млн спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, $70,1 млн – на обслуговування зовнішніх державних позик, а решта суми – на розрахунки з іншими кредиторами. Крім того, Національний банк сплатив Міжнародному валютному фонду $166,2 млн.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют привела до зменшення їхньої вартості на $152,2 млн.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $25,1 млрд, зменшившись у травні на 7% або на $1,84 млрд.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили $26,94 млрд, за місяць вони зменшились на $1,18 млрд або на 4%.

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн.