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Новини
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Реєстрації вживаних авто у червні перевищили продажі нових у 29 разів

авто

Упродовж червня 2022 року українську реєстрацію отримали 84,2 тис. авто, що були в експлуатації. Отже, в порівнянні з попереднім роком червневі реєстрації вживаних легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 135%

Про це повідомляє Укравтопром.

В асоціації нагадали, що в минулому місяці українці зареєстрували лише 2,9 тис. нових легкових автомобілів. У результаті реєстрації ввезених старих машин в 29 разів перевищили продажі нових. 

Німецька марка Volkswagen вкотре стала лідером серед вперше зареєстрованих легкових авто з пробігом. За місяць українці поставили на облік 16,7 тис. вживаних авто цього бренду.

На другому місці – Opel з показником 6,8 тис. штук. Renault посіла третє місце – 6,7 тис. авто з пробігом. Четвертою за популярністю стала Audi, б/в авто цієї марки вибрали 6 тис. українців. Ford замикає п’ятірку лідерів із результатом 5,5 тис. машин.

Всього за шість місяців з початку року на українські номери перейшли 264,5 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 35% більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Раніше повідомлялося, що в червні на українському ринку нових легкових автомобілів було реалізовано 2,9 тис. машин, що на 14% більше ніж місяцем раніше. Водночас результат є на 67% меншим ніж торік.

Автор: 

авто (4119) продаж (2062) реєстрація (279)


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Нє, нормально. Кому війна, а автобаригам мать родна. Це вже ж було. Потім після війни ще 8 років будемо боротися з автоєвросилою.
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07.07.2022 18:00 Відповісти
Як задовбали ці заздрісники, котрих жаба душить, як хтось щось краще має! І як задовбала влада, у котрої сім п'ятниць на неділю і котра ненавидить свій народ ще гірше за московитів. Слава Богові, що у нас в країні стільки машин з'явилося! Люди витягнуть армію і економіку якщо їх перестануть душити.
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08.07.2022 08:04 Відповісти

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