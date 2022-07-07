Кулеба прокоментував заяву Ердогана про швидке розблокування експорту українського зерна

Українська влада сумнівається, що найближчим часом вдасться досягти прориву у переговорах між Україною та Росією за посередництва Туреччини та ООН про розблокування експорту зернових з українських чорноморських портів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю Bloomberg.

Він зазначив, що на переговорах необхідно опрацювати низку важливих деталей, але вийти з глухого кута буде важко.

"Ми лише за кілька кроків від досягнення угоди, але ці кроки найскладніші… Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що домовленостей вдасться досягти наступного тижня", – сказав Кулеба.

Таким чином голова МЗС України прокоментував заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який у вівторок анонсував, що домовленість про розблокування портів може бути досягнута у термін від тижня до 10 днів.

Кулеба уточнив, що переговори, які ведуться на рівні урядових відомств, зосереджені на обговоренні маршрутів доставки та механізмів безпеки вантажних суден.

За словами міністра, учасники переговорів ще не досягли згоди щодо захисту порту Одеси від імовірного нападу Росії, а також іноземних конвоїв, які охоронятимуть вантажі.

"Нам потрібні тверді гарантії", – наголосив міністр.

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Водночас Кулеба висловив сумнів щодо бажання Москви домовитися, оскільки блокада дає їй важелі впливу на Україну.

"Вони не хочуть знімати цю хватку з нашої економіки, тому вони зволікають з цим", – сказав Кулеба.

Агентство відзначає, що блокада експорту сільськогосподарської продукції з України викликала побоювання щодо ескалації глобального голоду, оскільки країна є одним із найбільших у світі постачальників кукурудзи, пшениці та соняшникової олії. Країни в Азії та Африці особливо залежать від постачання українського продовольства, експорт якого обмежений Росією.

Як повідомлялося, 5 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед цим заявив, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.