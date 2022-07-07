Іноземні компанії припинили інвестиції в нерухомість у рідному місті Путіна

У першому півріччі 2022 року іноземні компанії припинили вкладати свої кошти в розвиток комерційної нерухомості Санкт-Петербурга, де народився і будував політичну кар’єру російський президент Владімір Путін.

Про це йдеться у презентації консалтингової компанії Knight Frank St. Petersburg, повідомляє російський Інтерфакс.

Аналітики компанії прогнозують, що як мінімум до кінця року участь закордонних інвесторів тут буде надзвичайно низькою.

Водночас загальний обсяг інвестицій у комерційну нерухомість міста за звітний період склав 26 млрд рублів. Лідером став сегмент офісної нерухомості, на який припало 53% від обсягу всіх угод з з комерційною нерухомістю.

"Зараз ми спостерігаємо швидше ротацію капіталу, ніж інвестиції. Якщо говорити про угоди в масштабах всього петербурзького ринку нерухомості, багато глобальних гравців готові вести переговори про продаж активів, проте великої кількості реальних операцій або притоку нових інвестицій в ринок ми не спостерігаємо – російські покупці купують об'єкти з дисконтом 10-15%", – пояснив керівник проектів відділу інвестицій Knight Frank St. Petersburg Сергій Дуванов.

Він додав, що у найближчі три роки очікується стагнація ринку нерухомості через неможливість міжнародних компаній вивести капітал від продажу активів за кордон, а також через зупинку ними інвестицій в нові проекти на території Росії.

Крім того, ймовірно вивільнення великої кількості висококласних площ у всіх сегментах комерційної нерухомості через переселення окремих компаній за рубіж, що призведе до зниження динаміки зростання орендних ставок.