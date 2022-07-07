Антимонопольний комітет оштрафував приватну компанію за незаконне використання назви "Нафтогаз"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Енергогарантія" за неправомірне використання назви "Нафтогаз" та введення в оману споживачів.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, за ці порушення на підприємство наклали два штрафи на загальну суму 35,59 тис. гривень.

Штрафи накладено за результатами розгляду звернення ТОВ "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогаз України".

Компанія скаржилася на те, що ТОВ "Нафтогаз Постачання" без дозволу використовувало у своєму комерційному найменуванні, рекламних матеріалах, публікаціях у ЗМІ та на власному вебсайті позначення "Нафтогаз Постачання".

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що "Нафтогаз України" почав використовувати своє позначення на майже два роки раніше опонента.

"Також Комітет зауважив, що на вебсайті ТОВ "Нафтогаз Постачання" та в публікаціях у ЗМІ поширювалася інформація, про те, що компанія надає "найкращий сервіс за найнижчими цінами", а також "має багаторічний досвід на ринку видобутку та постачання природного газу". За результатами перевірки в АМКУ встановили, що обидва твердження – неправдиві та вводять в оману споживача", – зазначається у повідомленні.

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Водночас в АМКУ вказують, що доки тривав розгляд справи, ТОВ "Нафтогаз Постачання" змінило назву на ТОВ "Енергогарантія", а також видалило з сайту зазначену неправдиву інформацію, отже порушення були припинені.

Однак АМКУ встановив, що ТОВ "Енергогарантія" до перейменування (до 30 квітня 2021 року) все ж вчинило порушення, та наклав на компанію штраф.

Як повідомлялося, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ГК "Нафтогаз України") звернулася до Антимонопольного комітету України та правоохоронних органів зі скаргою на порушення прав інтелектуальної власності, а саме неправомірне використання торгової марки з боку ТОВ "Нафтогаз Постачання", ще у квітні 2021 року.