Іран знизив ціну своєї нафти в Китаї, щоб конкурувати з Росією

Китай став важливим напрямком для російської нафти, оскільки Москва прагне зберегти потоки після наслідків її вторгнення в Україну. Це призвело до посилення конкуренції з Іраном на одному з небагатьох ринків, що залишилися для поставок його сирої нафти, які були значно обмежені санкціями США.

Про це пише Bloomberg.

Російський експорт до Китаю зріс до рекорду в травні, коли виробник ОПЕК+ обійшов свого союзника по картелю Саудівську Аравію як головного постачальника для найбільшого світового імпортера. Хоча Іран знизив ціни на нафту, щоб залишатися конкурентоспроможним на китайському ринку, він досі підтримує стабільні потоки, ймовірно, частково через зростання попиту, оскільки Китай пом’якшує суворі обмеження щодо вірусів, які придушили споживання.

Офіційні дані Китаю вказують лише на три місяці імпорту з Ірану з кінця 2020 року, включно із січнем і травнем цього року, але дані третіх сторін вказують на стабільний потік сирої нафти. За даними Kpler, після невеликого зниження в квітні імпорт становив понад 700 тис. барелів на день у травні та червні. Проте галузевий консультант FGE каже, що російська Urals витіснила деякі іранські барелі.

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За словами трейдерів, ціна на іранську нафту майже на $10 за барель нижча за ф’ючерси Brent, щоб поставити її на один рівень із вантажами Urals, які заплановані на прибуття до Китаю в серпні. Це можна порівняти зі знижкою приблизно від $4 до $5 до вторгнення. Легкий і важкий сорти Ірану найбільше порівняні з Urals.

Незалежні нафтопереробники Китаю є основними покупцями російської та іранської нафти, і дешеві поставки важливі, оскільки вони обмежені правилами щодо експорту палива, на відміну від державних переробників. Їм не надають квот на транспортування палива на закордонні ринки, де ціни підскочили через кризу пропозиції. Натомість вони постачають на внутрішній ринок і зазнали збитків на переробці в останні місяці, оскільки блокування вірусів знизило попит.

За словами трейдерів, російська нафта ESPO із меншим вмістом сірки та високою якістю зі східного порту Козьміно дорожча за іранську нафту, але все ще дешевша за аналогічні барелі з Близького Сходу. Готовність Китаю брати нафту зі знижкою, незважаючи на її походження, стримує потоки від інших постачальників.