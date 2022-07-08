Кабмін ухвалив рішення про технологічне забезпечення підприємств ОПК

Кабінет міністрів затвердив порядок забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу спеціальними засобами технологічного оснащення.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу спеціальними засобами технологічного оснащення, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для підготовки виробництва (проведення ремонту, модернізації) озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу", – написав Мельничук.

У травні повідомлялося, що сума завданих окупантами збитків державному оборонно-промисловому комплексу перевищила позначку 100 млрд грн.

До того Кабмін направив 360 млн грн на закупівлю та ремонт озброєння для ЗСУ.