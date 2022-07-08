Україна виступає проти передачі Канадою турбіни для "Північного потоку", – Reuters

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Міністерстві енергетики України.

"Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Якщо, не дай Бог, це рішення буде прийнято, ми, безперечно, будемо звертатися до наших європейських колег, щоб їхні підходи були переглянути. Бо якщо країни не виконують узгоджені ними рішення щодо санкцій, то як можна говорити про солідарність?", – каже співрозмовник агентства.



Джерело в Міненерго зазначило, що Україна має інформацію про те, що Канада готується передати турбіну.

"Якщо канадці приймуть рішення передати турбіну, незалежно від того, чи це буде "Газпром" чи Німеччина, щоб вона передала її далі ... це буде прецедент, коли дві країни G7 обходять санкції, введені проти РФ", – додав спвірозмовник.



Як пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, рішення про повернення турбіни вже прийнято. Канада та Німеччина не хочуть, щоб турбіна була приводом для Росії для скорочення поставок газу через "Північний потік".

Як повідомлялося, віцеканцлер Німеччини публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За словами Роберта Хабека, Берлін просить передати обладнання не в РФ, а Німеччину. Він наголосив, що Німеччина залежить від постачання російського газу "Північним потоком" щоб заповнити сховища до зими.

Як повідомлялося, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.