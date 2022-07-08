"Укрзалізниця" призначила новий поїзд із Харкова до Одеси

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків – Одеса, який має поєднати прямим залізничним сполученням міста від сходу до півдня країни.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд курсуватиме з Харкова через день по непарних числах з 29 липня. Відправлення очікується о 07:58, прибуття до Одеси – о 10:39.

У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд курсуватиме по парних числах з 30 липня: відправлення о 15:42, прибуття до Харкова о 17:40.

Маршрут цього поїзда проходить через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста. Квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-боті Укрзалізниці та в касах з 8 липня.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" подовжила маршрут поїзда №4/3 сполученням Запоріжжя – Львів до Ужгорода.