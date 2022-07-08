Reuters дізнався про нову схему експорту російського вугілля до Індії

Індійський виробник цементу Ultratech в червні придбав партію російського вугілля, заплативши за нього в юанях.

Операцію підтримав найбільший приватний банк Індії HDFC, пише Reuters.

Як наголошує видання, ця угода не порушувала західні санкції проти РФ, але свідчить про те, що РФ може продовжувати торгувати своїми товарами, не розраховуючись у доларах.

Вартість партії російського вугілля, купленого у Сибірської вугільної енергетичної компанії (SUEK), становила 172,7 млн юанів, або $25,74 млн.

Акредитив на угоду видало мумбайське відділення HDFC. В платіжних документах SUEK просить Ultratech перерахувати гроші в юанях на рахунок у шанхайській філії China Everbright Bank. Філія HSBC у Гонконгу вказана як банк-кореспондент, що виступає як посередник під час переказу грошей з одного банку в інший.

Наразі Reuters не може підтвердити, чи дійшли ці гроші. Але схоже, що так, тому що минулого тижня стало відомо про те, що Ultratech імпортувала 157 тис. тонн вугілля SUEK.