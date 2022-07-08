Казахстан вийшов із валютної угоди в рамках СНД

Казахстан прийняв рішення про вихід із угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 року про Міждержавний валютний комітет.

Відповідний указ підписав президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєв, він уже набув чинності, повідомляє місцеве інформагентство КазТАГ.

"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, вчинений у Мінську 25 жовтня 2013 року", – йдеться в указі.

Міждержавний валютний комітет СНД створювався з метою сприяння багатосторонньому співробітництву в галузі валютно-платіжних та кредитних відносин, зближення та вдосконалення валютного законодавства, координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав - учасників СНД, а також співробітництва та здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.

Як повідомлялося, останнім часом Казахстан намагається обстоювати незалежну від Росії політику, внаслідок чого стикається з тиском Кремля, зокрема, через обмеження експорту нафти.

Зокрема, 6 липня стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

У відповідь Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.