Російські загарбники повністю відновили роботу Маріупольського порту

Російські загарбники остаточно відновили роботу Маріупольського морського порту для вивезення викрадених вантажів і завезення військової техніки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Повноцінно відновлено роботу Маріупольського морського порту. Подано електрику окремою лінією та розблоковано головний канал. Порт готовий для повноцінного мародерства та зустрічі військових вантажів. За домовленістю окупантів з режимом Асада все награбоване буде відправлено/легалізовано через Сірію", – написав Андрющенко.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що РФ розмінує акваторії портів "Бердянськ" та "Маріуполь" з метою поновлення їхнього повноцінного функціонування.

До того повідомлялося, що торгове судно із 7 тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

До того заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.