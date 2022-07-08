Кабмін дозволив забудовникам починати будівництво до отримання всіх дозволів
Кабінет міністрів своєю постановою №722 від 24 червня "Про деякі питання здійснення дозвільних і реєстраційних процедур у будівництві в умовах військового положення" значно спростив початок будівництва та введення в експлуатацію об’єктів.
Про це повідомили у прес-службі Конфедерації будівельників України (КСУ), передає Інтерфакс-Україна.
Відповідно до прийнятого 24 червня документа, крім повернення обумовлених законом термінів надання адміністративних послуг, запроваджується також механізм мовчазної згоди.
Так, якщо орган місцевого самоврядування не надає протягом 10 днів містобудівні умови та обмеження або аргументовану відмову, замовник будівництва може розпочинати проектування об'єкта без них, з подальшим отриманням дозволу на будівництво.
Принцип мовчазної згоди також запроваджується для об'єктів та на територіях культурної спадщини: якщо протягом передбачених законом 30 днів проект не отримує резолюції від відповідного органу охорони культурної спадщини, то замовник може діяти без цього погодження або дозволу.
Водночас заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська запевняє, що спрощення не означає відсутності контролю, але тепер його здійснюватиме лише Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАГ).
Крім того, ухвалені зміни дозволять прискорити та спростити введення в експлуатацію вже готових об'єктів житлового будівництва. Зокрема, в умовах військового стану дозволено відкладати роботи з благоустрою території та оздоблення фасадів.
Постановою також спрощуються процеси будівництва невеликих індивідуальних житлових будинків. При залученні архітектора будівництво будинку площею до 500 кв. м буде можливим без отримання будівельного паспорта.
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Порошенко такой же олигарх и коррупционер, как и все остальные во власти. То, что, возможно, на какое-то время его интересы совпали с интересами страны, не значит, что он старался для страны и не делал ничего для себя! Дома с нарушениями строили всегда и любая власть за откаты закрывала на это глаза.
Зеленые 3 года копали, наклепали кучу пустых дел, ни одно из которых не удалось довести до ума, все развалилось. Или у тебя есть какя-то "секретная информация", которой нет у СБУ, ГПУ, ГБР? Так предьяви..
коробки як їм заманеться, навіть на місці заповідників і лісів. Європой тут і близько
не пахне, смердить паРашею яка в Криму позабудовувала багатоповерхівками навіть
заповідні зони з рідкисними деревами і рослинами які просто поспилювали як
чагарники
Будівельна мафія в нашій країні непереможна , Ганьба !!!
Получается можно строить что угодно и где захочешь
Без стандартов вообще
А насправді, це суцільний ЖАХ!!!
Хто мав справи зі ЗЛОБУДОВНИКАМИ, той зрозуміє.
Вони під час війни вже встигли 5 пам*яток архітектури знести задля бетоних домовин для жлобів.
Гроші заслали очі, знищують все.