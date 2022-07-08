Кабмін дозволив забудовникам починати будівництво до отримання всіх дозволів

Кабінет міністрів своєю постановою №722 від 24 червня "Про деякі питання здійснення дозвільних і реєстраційних процедур у будівництві в умовах військового положення" значно спростив початок будівництва та введення в експлуатацію об’єктів.

Про це повідомили у прес-службі Конфедерації будівельників України (КСУ), передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до прийнятого 24 червня документа, крім повернення обумовлених законом термінів надання адміністративних послуг, запроваджується також механізм мовчазної згоди.

Так, якщо орган місцевого самоврядування не надає протягом 10 днів містобудівні умови та обмеження або аргументовану відмову, замовник будівництва може розпочинати проектування об'єкта без них, з подальшим отриманням дозволу на будівництво.

Принцип мовчазної згоди також запроваджується для об'єктів та на територіях культурної спадщини: якщо протягом передбачених законом 30 днів проект не отримує резолюції від відповідного органу охорони культурної спадщини, то замовник може діяти без цього погодження або дозволу.

Водночас заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська запевняє, що спрощення не означає відсутності контролю, але тепер його здійснюватиме лише Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАГ).

Крім того, ухвалені зміни дозволять прискорити та спростити введення в експлуатацію вже готових об'єктів житлового будівництва. Зокрема, в умовах військового стану дозволено відкладати роботи з благоустрою території та оздоблення фасадів.

Постановою також спрощуються процеси будівництва невеликих індивідуальних житлових будинків. При залученні архітектора будівництво будинку площею до 500 кв. м буде можливим без отримання будівельного паспорта.