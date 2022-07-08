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Новини
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Кабмін дозволив забудовникам починати будівництво до отримання всіх дозволів

строительство

Кабінет міністрів своєю постановою №722 від 24 червня "Про деякі питання здійснення дозвільних і реєстраційних процедур у будівництві в умовах військового положення" значно спростив початок будівництва та введення в експлуатацію об’єктів.

Про це повідомили у прес-службі Конфедерації будівельників України (КСУ), передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до прийнятого 24 червня документа, крім повернення обумовлених законом термінів надання адміністративних послуг, запроваджується також механізм мовчазної згоди.

Так, якщо орган місцевого самоврядування не надає протягом 10 днів містобудівні умови та обмеження або аргументовану відмову, замовник будівництва може розпочинати проектування об'єкта без них, з подальшим отриманням дозволу на будівництво.

Принцип мовчазної згоди також запроваджується для об'єктів та на територіях культурної спадщини: якщо протягом передбачених законом 30 днів проект не отримує резолюції від відповідного органу охорони культурної спадщини, то замовник може діяти без цього погодження або дозволу.

Водночас заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська запевняє, що спрощення не означає відсутності контролю, але тепер його здійснюватиме лише Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАГ).

Крім того, ухвалені зміни дозволять прискорити та спростити введення в експлуатацію вже готових об'єктів житлового будівництва. Зокрема, в умовах військового стану дозволено відкладати роботи з благоустрою території та оздоблення фасадів.

Постановою також спрощуються процеси будівництва невеликих індивідуальних житлових будинків. При залученні архітектора будівництво будинку площею до 500 кв. м буде можливим без отримання будівельного паспорта.

Автор: 

Кабмін (7742) будівництво (2223) забудова (219)


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Топ коментарі
+11
Торба Києву і всім містам - забудовники натикають свої шпаківні де їм заманеться, незабезпечивши інфраструктурою. Ні тобі, садка, ні школи, ні лікарні, ні магазину. Зато буде тисячі бетонних мурашників.
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08.07.2022 22:23
+10
Так ось за що ми воююємо - щоб чиновники і забудовники клєпали багатоповерхові
коробки як їм заманеться, навіть на місці заповідників і лісів. Європой тут і близько
не пахне, смердить паРашею яка в Криму позабудовувала багатоповерхівками навіть
заповідні зони з рідкисними деревами і рослинами які просто поспилювали як
чагарники
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08.07.2022 21:41
+7
Знову ніякого контролю. На збереження прав інвалідів і хоч якоїсь інфраструктурної доступності знову не доводиться розраховувати. Навіть якщо ми переможемо, то інваліди війни знову будуть замкнені у своїх хатах, без можливості вийти на вулицю.
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08.07.2022 23:17
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Це просто жах! Як так- будувати без згодти органа місцевого самоврядування?
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08.07.2022 19:32 Відповісти
В Украине давно и всегда начинали строительство без всех разрешений и например на участке земли под личное частное строительство-строили многоэтажный дом который нарушал все строительные нормы для данного участка. Я вот купил квартиру в Госомеле до войны -так при том что дом уже сдан в эксплуатацию-в нем не было перил на лестничных клетках,дверей в квартирах,не работал лифт,не было сделанна придомовая территория,не разведена подводка воды по квартирам и готовый дом не был отделен забором и отдельным вьездом от остальной стройплощалки. При этом дом сдан в эксплуатацию-тоесть соответствует якобы всем стандартам безопасности))) Украина-это 100% коррупция!
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08.07.2022 20:23 Відповісти
Ні - Зе влада 100 % корупція.
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08.07.2022 21:42 Відповісти
Люба влада в Україні це корупція. При Порошенко також була корупція і він з цим нічого не робив, зовсім.
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09.07.2022 00:32 Відповісти
Давай ти не будеш брехати! Антикорупційна вертикаль була створена при порошенко - тому нам дали і безвіз. І для того аби ця махіна запрацювала потрібні роки, однак мудрий нарід вирішив, що їм потрібні приколи, і тому вже 2 роки Zeвиродки блокують призначення ключової особи - голови САП, і більше ніж півроку - голови НАБУ. Але винуватий порошенко який бубочкі дає красти
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09.07.2022 06:31 Відповісти
Давай ты не будешь п*здеть!

Порошенко такой же олигарх и коррупционер, как и все остальные во власти. То, что, возможно, на какое-то время его интересы совпали с интересами страны, не значит, что он старался для страны и не делал ничего для себя! Дома с нарушениями строили всегда и любая власть за откаты закрывала на это глаза.
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09.07.2022 11:30 Відповісти
Давай ТЫ не будешь п*здеть и приведешь примеры "коррупции Порошенко".

Зеленые 3 года копали, наклепали кучу пустых дел, ни одно из которых не удалось довести до ума, все развалилось. Или у тебя есть какя-то "секретная информация", которой нет у СБУ, ГПУ, ГБР? Так предьяви..
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09.07.2022 12:44 Відповісти
Так ось за що ми воююємо - щоб чиновники і забудовники клєпали багатоповерхові
коробки як їм заманеться, навіть на місці заповідників і лісів. Європой тут і близько
не пахне, смердить паРашею яка в Криму позабудовувала багатоповерхівками навіть
заповідні зони з рідкисними деревами і рослинами які просто поспилювали як
чагарники
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08.07.2022 21:41 Відповісти
Торба Києву і всім містам - забудовники натикають свої шпаківні де їм заманеться, незабезпечивши інфраструктурою. Ні тобі, садка, ні школи, ні лікарні, ні магазину. Зато буде тисячі бетонних мурашників.
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08.07.2022 22:23 Відповісти
Знову ніякого контролю. На збереження прав інвалідів і хоч якоїсь інфраструктурної доступності знову не доводиться розраховувати. Навіть якщо ми переможемо, то інваліди війни знову будуть замкнені у своїх хатах, без можливості вийти на вулицю.
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08.07.2022 23:17 Відповісти
взагалі займатись будівництвом в військовий час це злочин! Замість того, щоб забезпечувати зброєю і продовольством, чинуши думають як обідрати чергового забудовника чи дрібного інвестора
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08.07.2022 23:41 Відповісти
Оце клас! Тепер забудують усе. Пи...ць Києву! Замість чіткої роботи влади - безлад і анархія.
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09.07.2022 00:02 Відповісти
Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Тепер все пофіг.
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09.07.2022 00:36 Відповісти
Тепер історичному Києву прийде остаточний звіздєц. Тепер можна в любому парку або сквері, чи хоч у на території Лаври побудувати 35-поверховий хмарочос і нікому нічого за це не буде - кабмін дозволив
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09.07.2022 06:26 Відповісти
Это благодарочка таким как Ратушный, которые гибнут на востоке.
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09.07.2022 06:36 Відповісти
Б-г-г, о це да. Вони і так із гівна та палок будувались. Ніякого контролю тепер, нахерачив з газоблоку висотку і норм. А Держінспекції можна баблішко занести і все буде впорядку. Я так розумію люди, які втратили домівки не отримають свої дома, явно ж будуть будувати на місцях бойових дій. У Європі експертизи проводятся роками, а тут **** і все. Це доречі нова будівельная программа Є-баш. До людей ще не дійшло, що вони воюють за бізнеси еліти, а не за краще майбутнє їх дітей?
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09.07.2022 08:15 Відповісти
В ЕС кажете , так , так , ну що чекайте на нові довгобуди , УкрБуд , Аркада Войцеховського і т.д.
Будівельна мафія в нашій країні непереможна , Ганьба !!!
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09.07.2022 09:36 Відповісти
Войцеховский собирал деньги от индивидуальных инвесторов и тут же выводил их из Украины. Строил часто вообще без проектов, а если проекты и были, то они на ходу постоянно пересматривались, переделывались... Стройка начиналась без разрешений, причем, не было ни намека на возможность подключения к сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения. Стройка шла на виду у всего городского начальства, при это ни генпрокуратура, ни КГГА, ни НАБУ, ни ДБР - никто не замечал этого беспредела.
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09.07.2022 20:05 Відповісти
а что это за дома будут без документов и без получения всех разрешений??? это нарушение стандартов и принципов. Это вообще ужас действительно.
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09.07.2022 11:11 Відповісти
Тот беспредел, который происходит в Киеве при хаотичной застройке, при отсутствии генерального плана в столице (!) европейского государства - это уже дно, или есть еще куда падать, но при этом хрюкать про "патриотизм", о том, "как изменится Украина после войны" ?
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09.07.2022 20:00 Відповісти
Это и есть "наживаться на войне"
Получается можно строить что угодно и где захочешь
Без стандартов вообще
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09.07.2022 11:52 Відповісти
І це тільки квіточки, ягідки ще-попереду
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09.07.2022 13:24 Відповісти
Я в ****,всі буднорми по...Хлопці маєте кошти будуйтесь де найдете вільне місце!Суспільство проковтне....лять.
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09.07.2022 16:44 Відповісти
Світ не помінявся,місяц на голову не впав."Світом править ідиотізм"Станіслав Лем
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09.07.2022 16:48 Відповісти
Судячи з коментів, забудовників тут немає.
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09.07.2022 17:34 Відповісти
О, зараз з*явиться громадянин ніконов-монополіст КАН, любий друзь педалі. А де він, доречі, ховався, ташкентський "меценат" обісраний? Свій парк гелікоптерів, якими він круги нарізав над залишками зелених зон, видивляючись , що ще забудувати, передав армії?
А насправді, це суцільний ЖАХ!!!
Хто мав справи зі ЗЛОБУДОВНИКАМИ, той зрозуміє.
Вони під час війни вже встигли 5 пам*яток архітектури знести задля бетоних домовин для жлобів.
Гроші заслали очі, знищують все.
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09.07.2022 17:36 Відповісти
Заметьте, эта мразь вместе с педаликом "работают" под зорким вниманием СБУ, НАБУ, ДБР - и никто из них ничего не видит. Мешают толстые пачки долларов, передаваемых за "куриную слепоту"?
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09.07.2022 19:57 Відповісти
Понятно. ПОшли по беспределу....Государственный бандитизм. Большое строительство Украины - Гаити, то есть, в полный рост...
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09.07.2022 17:57 Відповісти
Неужели? И что, больше не надо заносить в КГГА суммы от 500 тыс до 1 миллиона долларов ?
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09.07.2022 19:55 Відповісти
Надо подать петицию о запрете ВР, Президенту и всем остальным принимать социально значимые законы в период военного положения и боевых действий в Украине. Что ни день, то закон: о 60-часовой рабочей неделе, об однополых браках, и вот этот строй как хочешь. В ЕС говорите? На одних ********** не заедете.
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09.07.2022 20:57 Відповісти

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