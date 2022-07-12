План відновлення України передбачає $37 мільярдів інвестицій у сектор АПК

План відновлення України у період 2022-2032 років включає низку проєктів у галузі АПК, реалізація яких вимагатиме інвестиції в розмірі не менше $37 млрд.

Про це повідомляється у відповідному деталізованому документі, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначаєтья, що серед цих коштів – проєкт розвитку переробки в агросекторі згідно з принципами Green Deal, для якого планується залучити $10,2 млрд.

Ключовими напрямами розвитку переробки в АПК пропонується зробити нарощування виробництва крохмалю, сиропів, глютена, лецитину, протеїну, преміксів, м'яса та молока.

Планується також залучення $4 млрд інвестицій на будівництво системи іригації на загальній площі 1 млн га, $7,7 млрд на нарощування виробництва с/г продукції з високою додатковою вартістю, $1,6 млрд – на рекультивацію пошкоджених війною земель, $5,5 млрд – на нарощування виробництва продукції тваринництва та $1 млрд – у сприяння переходу українського АПК до "зеленого" розвитку.

Згідно з документом, планується залучення до 2032 року $6,5 млрд для відновлення після війни 10,5 тис. українських агропідприємств.

План відновлення України уточнює, що головними проблемами українського АПК є низький рівень переробки сільгосппродукції, генерація агросектором незначних обсягів додаткової вартості та залежність країни від "габаритного імпорту".

Як повідомлялося, План відновлення України спрямований на прискорення сталого економічного зростання. У рамках плану визначено список Національних програм задля досягнення ключових результатів.

Загалом у рамках програми передбачено реалізацію 850 проєктів протягом 2022-2032 років, що дозволить Україні увійти до топ-25 країн світу за Індексом людського капіталу та Індексом економічної складності.