Рада ЄС затвердила виділення допомоги Україні на 1 мільярд євро (оновлено)

Рада ЄС схвалила виділення Україні кредиту на 1 млрд євро в межах нової макрофінансової допомоги.

Про це повідомив виконавчий віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

"Євросоюз посилює фінансову підтримку України: міністри щойно схвалили кредит на 1 мільярд євро під час засідання Ради з економічних та фінансових питань", – наголосив він.

Зазначається, що це частина нового пакету макрофінансової допомоги ЄС Україні.



"Україна – економіка у стані війни. Вона вкрай потребує короткострокового фінансування. ЄС готовий допомогти", – підкреслив Домбровскіс.

Як додали у головуванні Чехії у Раді ЄС, кошти будуть спрямовані на різні сфери в Україні.

Своєю чергою прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ці кошти на суму 1 млрд євро мають надійти до кінця липня.

"Сьогодні міністри фінансів країн ЄС підтримали цю пропозицію Європейської комісії. Раніше це зробив і Європейський парламент. Сьогодні ми на уряді також схвалили проєкт розпорядження для залучення цих коштів та уповноважили на підписання меморандуму Міністра фінансів Сергія Марченка і Голову Нацбанку Кирила Шевченка", – написав голова уряду в Telegram.

Нагадаємо, Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.