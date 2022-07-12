Мінфін Білорусі засекретив дані про виконання бюджету

Міністерство фінансів Білорусі видалило зі свого сайту дані про виконання бюджету в поточному році й поки не повідомляє періодичність та форму публікації звітності в перспективі.

"У ситуації, що склалася, світовій у тому числі, Міністерство фінансів переглядає формат і періодичність публікації даних про виконання бюджету. Поки працюємо над більш актуальною подачею і більш показовою періодичністю публікації даних", – прокоментували в пресслужбі Мінфіну відсутність даних про виконання бюджету на сайті відомства, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше Мінфін Білрусі щомісяця, в останній день місяця, публікував дані про виконання республіканського бюджету, Фонду соцзахисту населення та бюджету держорганів (з урахуванням місцевих бюджетів).

Дані за 2021 рік та попередні роки, як і раніше, доступні користувачам сайту.

Навесні Мінфін РБ скоротив кількість опублікованої інформації про стан зовнішнього держборгу і перестав публікувати дані про джерела залучення та напрямки погашення боргу.

Раніше повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Білорусі в іноземній валюті з "CCC" до "C" ("неминучий дефолт").

До того влада Білорусі заявила що, країна виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями. Аналогічне рішення до цього прийняла Росія.