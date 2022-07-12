Телеканали Ахметова почали процес анулювання ліцензій

Група SCM Ріната Ахметова припинила оновлення своїх онлайн-медіа і почала процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна" (МГУ).

Про це директорка із зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, відповідні документи для анулювання ліцензій МГУ на мовлення та на провайдера програмної послуги буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня.

"Подальша доля зданих нами ліцензій нам невідома – жодних попередніх консультацій із владою не відбувалося", – уточнила Ємченко.

Вона додала, що з 12 липня припинилось оновлення онлайн-медіа, що входили до МГУ, паралельно холдинг сьогодні розпочне процес припинення випуску друкованих засобів масової інформації.

"Згідно законодавства України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ і вони мають завершити діяльність. Швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв – відповідальність держави", – зазначила Ємченко.

Вона зауважила, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

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Водночас Ємченко наголосила, що вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках групи припиняється. Крім того, разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиниться дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі.

"Усі відносини із партнерами групи будуть обговорюватись окремо. Всі активи МГУ (за виключенням ліцензій) залишаються у її власності. Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі - "Україна", "Україна 24", "Сьогодні". Майбутню долі цих активів буде визначено менеджментом у найближчі дні", – додала представниця SCM.

Як повідомлялося, напередодні мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.