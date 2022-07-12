Український стартап AirSlate відмовився припиняти роботу в Росії попри війну

Український ІТ-стартап AirSlate не планує закривати свій офіс у Санкт-Петербурзі та звільняти російських співробітників.

В самій компанії запевняють, що планують зарити свою юридичну особу в РФ, однак про звільнення всіх співробітників у цій країні не йдеться, пише галузеве видання AIN.UA.

У компанії була і є російська юрособа ООО "СПБ ФИЛЛЕР". На 2021 рік її виручку оцінювали у 165,9 млн руб. Офіційно в компанії заявили, що зараз компанія перебуває на стадії закриття, зазначивши, що справді "є дуже невелика кількість розробників там (в РФ), менше 2% від загального штату компанії".

Всього у компанії зараз працює, за офіційними даними, 900 людей, тож 2% від цього – це трохи менше 20 співробітників. До початку повномасштабного вторгнення цифра була більша – до півсотні людей. За даними видання, частину російського офісу релокували в інші країни.

"Як компанія ми прийняли рішення обмежити свої зв’язки із РФ, і наразі перебуваємо у процесі зупинки бізнес-операцій там", – заявили в компанії.

Однак російських співробітників в AirSlate звільняти не будуть, оскільки це принципова позиція компанії.

Водночас компанія рекомендувала співробітникам, яким відсутність чіткої позиції керівництва щодо російського вторгнення в Україну, змінити роботу.

Так, 22 березня співзасновники компанії Борис Шахнович (СEO) та Вадим Ясиновський провели дзвінок із командою, де прокоментували ці питання.

Під час дзвінка вони озвучили тези про те, що компанія засуджує військову агресію РФ і допомагає співробітникам з релокейтом, евакуацією, виплачує допомогу, зберігає зарплати тим, хто пішов в армію. Але водночас запроваджує заборону обговорювати публічно або на роботі "політичні" теми до кінця війни. Питання, пов’язані з російським офісом, Шахнович назвав неприємними і такими, що не відповідають культурі компанії.

"Усі спроби закликати менеджмент компанії публічно прийняти ту чи іншу позицію будуть відкинуті. Якщо вам важливо не те, що ви робите, а щоб у вашій компанії працювали політичні єдинодумці, і щоб компанія займалась просуванням політики, ви в неправильній компанії, і ви обрали неправильну кар’єру, вам потрібно звернутися до політичної партії, близької до ваших поглядів", — сказав Шахнович під час колу.

Вже після звернення AIN.UA до AirSlate за коментарем, керівництво компанії провело ще один дзвінок з співробітниками. Їм знову нагадали про необхідність припинити будь-які дискусії про звільнення співробітників в РФ та закриття офісу там.

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Як повідомлялося, AirSlate – доволі відомий український проект. У червні 2022 року компанія, яка раніше називалась PDFfiller, оголосила про черговий раунд інвестицій та стала єдинорогом, отримавши оцінку понад $1 млрд.

Вона працює над сервісом автоматизації робочих процесів та має більше 100 млн користувачів, 900 тисяч клієнтів, 5 офісів у різних країнах та штат у понад 900 людей.

За період коронакризи проекту вдалося збільшити виручку на 65% та сумарно залучити $130 млн від великих фондів, як от Morgan Stanley Expansion Capital, General Catalyst, HighSage Ventures, G Squared, UiPath Ventures та американського інвестфонду, що оперує в Україні — Horizon Capital.

Компанію заснували відомий український інвестор Семен Дукач разом із своїм другом — підприємцем Вадимом Ясиновським, пізніше до команди засновників приєднався Борис Шахнович. Сервіс починався як софт для створення, редагування та підписів PDF-документів в онлайні, але згодом сильно розширив функції, від платежів до генерування документів та електронних підписів.