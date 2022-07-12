Мінагрополітики хоче дозволити приватизацію спиртзаводів та хлібокомбінатів під час війни

Міністерство аграрної політики та продовольства закликає народних депутатів України підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт №7451, який розблоковує процес приватизації державних хлібокомбінатів та спиртзаводів.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

"Українським аграріям терміново потрібен доступ до інфраструктури зберігання та переробки зернових, яку можуть забезпечити об’єкти державних підприємств – комбінати хлібопродуктів (КХП) та спиртзаводи (активи ДП "Укрспирт" та концерну "Укрспирт"). Бізнес готовий інвестувати в запуск виробництва, переобладнання підприємств та випуск продукції з високою часткою доданої вартості. Для цього потенційні інвестори повинні отримати активи у приватну власність", – сказано в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що через блокаду ворогом Чорноморських портів в Україні накопичилося понад 20 млн тонн зернових та олійних культур врожаю 2021 року, які не змогли експортувати. Очікується, що цьогорічний врожай складе близько 50 млн тонн зернових, що зробить питання зберігання зерна критичним. До жовтня поточного року українські аграрії матимуть нестачу складських потужностей у розмірі 10-15 млн тонн.

"Зменшення наявної аграрної інфраструктури демотивує сільгоспвиробників проводити роботи в наступному аграрному сезоні. У результаті виникнуть високі ризики системної кризи аграрної галузі, що позначиться як на експортних можливостях України, так і на національній продовольчій безпеці", – зазначили в Мінагрополітики.

Там наголошують, що вже сьогодні слід шукати нові можливості для переробки та зберігання зернових, а також створення продукції з доданою вартістю. Додаткові потужності можна обладнати на базі об’єктів, які перебувають у державній власності та не використовуються ефективно.

Водночас державні спиртові активи мають підведені інженерні комунікації та потужності для швидкого запуску виробництв з переробки зернових на спирт для технічних та хімічних потреб.

"Отримавши ефективного приватного власника, державні КХП налагодять переробку зерна, зможуть насичувати внутрішній ринок такими готовими товарами, як крупи, макарони та пластівці, а також експортувати їх на зовнішній ринок", – додали в Мінагрополітики.

Так, експорт продукції з високою часткою доданої вартості дозволить державі отримувати більше валютної виручки, зменшити логістичне навантаження, а економіка матиме щонайменше +5% до ВВП. Завдяки цьому держава втримає макроекономічну стабільність та виконає свої соціальні зобов’язання.

Одночасно буде вирішена проблема нестачі складських приміщень за рахунок переробки надлишку зернових та використання частини площ КХП і спиртзаводів під склади та мультимодальні хаби.