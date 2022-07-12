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Американські компанії отримають нафту зі стратегічних запасів

нефть

14 компаній отримали право придбати чергову партію нафти зі стратегічних запасів США.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго США, передає enkorr.

Chevron, ExxonMobil і Shell увійдуть до переліку компаній, які отримають нафту в період з 16 серпня по 30 вересня. Таким чином Штати намагаються послабити тиск на ринок.

Зазначається, що цей продаж нафти входить у програму, анонсовану президентом США Джо Байденом у березні. Вона передбачає виділення 1 млн барелів нафти на день протягом шести місяців.

Раніше повідомлялося, що США анонсували обмеження цін на російську нафту та нові санкції проти Росії.

Автор: 

нафта (4778) США (4870)


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