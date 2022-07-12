Ще одна заснована в Росії ІТ-компанія позбулася місцевого бізнесу

Рада директорів розробника ігор Nexters прийняла рішення передати російські дочірні компанії в управління місцевого менеджменту.

Як повідомили в Nexters, йдеться про російські ТОВ "Некстерс Студіо", ТОВ "Некстерс Онлайн" та ТОВ "Гейм-Позитив", передає Інтерфакс-Україна.

Також рада директорів ухвалила рішення про релокацію більшої частини персоналу з РФ, України та Білорусі. Співробітники будуть перевезені на Кіпр, до Вірменії та інших країн.

Наприкінці червня компанія оголосила скорочення 25% свого персоналу. Йдеться про співробітників на Кіпрі, Росії, Туреччині, Грузії, Вірменії та в інших країнах. У 2021 році штат Nexters становив понад 900 осіб.

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Nexters – компанія з російським корінням, заснована Андрієм Фадєєвим і Борисом Герцовським. Вона стала публічною внаслідок об'єднання з однією зі SPAC Івана Тавріна у серпні 2021 року. Головна компанія Nexters зареєстрована на Кіпрі.

Як повідомлялося, раніше IT-компанія DataArt, яку в 1997 році у Санкт-Петербурзі заснував підприємець Євген Голланд, продала свій бізнес в Росії.

Раніше стало відомо, що заснований в РФ розробник мобільних ігор Game Insights закриває всі офіси та йде з Росії.