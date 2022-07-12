Уряд підготує законопроєкти про іспит для отримання громадянства України

Уряд підготує законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали сьогодні під час засідання уряду, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд Уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

"Громадянство України сьогодні – це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", – підкреслив Шмигаль.

Раніше голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, що російський мільярдер, співвласник "Альфа-груп" Міхаіл Фрідман веде консультації з українською владою щодо отримання громадянства України.

"Наскільки мені відомо, Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – сказав Новіков.