Канада відремонтує ще п'ять турбін для російського "Північного потоку", – ЗМІ
Уряд Канади у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькому промисловому гіганту Siemens Energy ремонтувати турбіни для російського газопроводу "Північний потік-1" протягом ще двох років.
Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail з посиланням на джерела у канадському уряді.
За даними співрозмовників видання, це дозволить німецькій компанії відправити на заводи Siemens Canada у Монреалі для регулярного ремонту та обслуговування загалом шість турбін для газопроводу "Північний потік-1", основним власником якого є російський "Газпром".
Один із чиновників підкреслив, що домовленості з Siemens дозволяють канадському уряду в будь-який час відкликати дозволи на послаблення санкцій.
Водночас видання вказує, що таким чином послаблення канадських санкцій проти Росії є значно масштабнішим, ніж повідомлялося офіційно, адже раніше представники уряду Канади повідомляли лише про одну турбіну.
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Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.
Президент Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши його небезпечним. За його словами, рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості.
Минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.
За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.
Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.
Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.
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Ланцюжок "Єрмак, Німеччина - раша"...
Є факт, що Європа потрапила в залежність від московських енергоносіїв. Як це сталося - інша справа (може за то якісь шредери і меркелихи навіть сядуть), але зараз є отака проблема. Якщо різко обрубати ці поставки, у Європі будуть великий економічний спад, результатом якого може бути прихід на виборах до влади знову ж таки промосковських проплачених маріонеток а ля марі-лє-пен.
Щоб цього не допустити, проти рашки вводяться санкції, які обвалюють її економіку, але відмова від енергоносіїв відбувається поступово.
Економічні санкції за один день, тиждень або місяць рашку не вб'ють. Може не вб'ють і за рік, а може і ніколи. Ми знаємо той ї*@нутий народ - він буде їсти кору дерев і родіна його буде поїти бєрьозовим соком - але від загарбницьких походів по добрій волі ніколи не відмовиться.
Тому на перший план зараз виходить військова допомога Україні і ставиться завдання перемогти рашку на полі бою, викинувши її за міжнародно визнані кордони України.
З чим нас всіх і вітаю. Вперед до перемоги, а московити нехай сидять в гавні і гниють - то їх вибір.
оце вже маячня, бо:
1) Німеччина (як виявляється) має потужність власних газових трубопроводів на майже 170 млрд куб м газу на рік, а власне споживання газу в Німеччині - близько 90 млрд куб м на рік ______відтак хитрозроблені дойчмейстери ТОРГУЮТЬ імпортованим газом за межі Німеччини десь на 80 млрд куб м газу на рік______________навіть коли кацапи прикрутили гайку на трубі десь на 90 млрд куб м газу (власне не на рік, а тільки-но), то і після цього постраждає ЛИШЕ переподаж кацапського газу іншим країнам____________говорячи з-простацького: економічний спад загрожує лише німецьким газовим посередникам
2) отут https://biz.censor.net/columns/3339466/zachem_germanyy_rossyyiskyyi_gaz докладно описано, яким чином в ЄС догралися до залежності від кацапського газу - це не було викликано жодною невідкладною економічною потребою, зокрема німці власноруч зупинили свою вугільну та атомну енергетику - під щасливі виски та виття "зелених" усього Західного світу
3) з програмою зменшення викидів у цілому світі йшов на вибори та прийшов до влади старий дядько Джо (або так його переконали "товариші" по партії) причім, ясна річ, про жодні "економічні кризи" він навіть гадки не мав
тут бабулька мала щирого друга в особі старого Джо (який було "вводив" і згодом "виводив" ПП-2 з-під санкцій), що він дбав про "світову екологію"
ось такий триндець із цим "економічним спадом"
корислива курва + старий "ідеаліст" (що його грали в темну)
Та вони ж здадуться параші на другий день після вторгнення в ЄС під назвою "спецоперація".
Но! Через эти самые два года те же турбины опять должны будут пройти дефектовку в Канаде.
А теперь угадайте с первого раза, что тогда случится?