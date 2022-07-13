Канада відремонтує ще п'ять турбін для російського "Північного потоку", – ЗМІ

Уряд Канади у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькому промисловому гіганту Siemens Energy ремонтувати турбіни для російського газопроводу "Північний потік-1" протягом ще двох років.

Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail з посиланням на джерела у канадському уряді.

За даними співрозмовників видання, це дозволить німецькій компанії відправити на заводи Siemens Canada у Монреалі для регулярного ремонту та обслуговування загалом шість турбін для газопроводу "Північний потік-1", основним власником якого є російський "Газпром".

Один із чиновників підкреслив, що домовленості з Siemens дозволяють канадському уряду в будь-який час відкликати дозволи на послаблення санкцій.

Водночас видання вказує, що таким чином послаблення канадських санкцій проти Росії є значно масштабнішим, ніж повідомлялося офіційно, адже раніше представники уряду Канади повідомляли лише про одну турбіну.

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Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

Президент Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши його небезпечним. За його словами, рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості.

Минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.