Гетманцев пообіцяв вирішити проблему подвійного оподаткування доходів українських біженців

Міністерство фінансів та Верховна Рада за участі Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) готують механізм, що має вирішити проблему податкового президентства українських біженців.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Одне з найболючіших питань, яке турбує сьогодні вітчизняний бізнес — питання подвійного резидентства наших біженців. Дуже важливо, аби людей не змусили сплачувати податки двічі за кордоном з доходів, отриманих з України. А саме такий механізм передбачається сьогодні угодами про уникнення подвійного оподаткування", – нагадав Гетманцев.

"Хочу заспокоїти людей. Разом з Мінфіном ми працюємо над механізмом недопущення подвійного оподаткування. Залучили OECD. Своїх резидентів не віддамо, подвійного оподаткування не допустимо", – додав депутат.

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Як повідомлялося, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що уряд України просить передбачити на рівні законодавства ЄС можливість збереження податкового резидентства переміщеними до країн ЄС українцями та релокованими з України бізнесами.

Своєю чергою голова комітету Європарламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгош Пислару зазначив, що оподаткування в більшій мірі регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, однак ці питання насправді можна вирішити на рівні Євросоюзу, якщо пов’язати їх з дією директиви про тимчасовий захист.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що в вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.