"Нафтогаз" створив дочірню компанію у Словаччині

НАК "Нафтогаз України" у травні 2022 року створив у Словаччині дочірнє підприємство Naftogaz Slovakia s.r.o.

Як свідчать дані відкритих реєстрів республіки, статутний капітал у розмірі 300 тис. євро внесла інша дочірня компанія "Нафтогазу" – зареєстрована у Швейцарії Naftogaz Trading Europe AG, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Керівником словацького підприємства вказано івано-франківського підприємця Володимира Томаша.

Спочатку видом діяльності компанії була вказана оренда нерухомості, а з середини червня додалися адміністративні послуги, посередництво у сфері торгівлі та виробництва, рекламно-маркетингові та консультаційні послуги, а також дослідження ринку та громадської думки.

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"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" та 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") та транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.