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Новини
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Євро став дешевшим за долар вперше за 20 років

евро

Курс євро опустився нижче за паритет до долара вперше за останні 20 років.

Про це повідомляє Reuters.

Курс євро впав до $0,9998 проти $1, опустившись нижче рівня $1 уперше з грудня 2002 року, перш ніж відскочити до рівня $1,0024. Востаннє він знизився на 0,1% за день до 1,005 долара і втратив понад 10% цього року.

Індекс долара досяг 108,59, найвищого рівня з жовтня 2002 року, з приблизно 107,9 до оприлюднення даних.

Негативний вплив на європейську валюту продовжили надавати яструбина активність ФРС США і стурбованість з приводу ризиків рецесії в єврозоні.

З моменту впровадження євро в 1999 році європейська валюта знаходилася нижче за паритет до долара дуже нетривалий час. Фактично, востаннє це було між 1999 та 2002 роками, коли у жовтні 2000 року він упав до рекордно низького рівня $0,82.

Раніше повідомлялося, що уурс євро майже зрівнявся з курсом долара США вперше за останні 20 років.

При ситуацію з курсами валют в Україні докладніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Долар в Україні стрімко дорожчає. Що відбувається?

Автор: 

долар (415) євро (176) курс (1494)


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И поделом им. За заискивание с ******, и за поклонение мадоске ихней, и за гейбраки, и что Украине помогают в четверть возможного.
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13.07.2022 21:57 Відповісти
якщо б ти не написав про "гейбраки" пройшов би за умного.
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14.07.2022 04:36 Відповісти

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