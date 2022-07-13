Євро став дешевшим за долар вперше за 20 років

Курс євро опустився нижче за паритет до долара вперше за останні 20 років.

Про це повідомляє Reuters.

Курс євро впав до $0,9998 проти $1, опустившись нижче рівня $1 уперше з грудня 2002 року, перш ніж відскочити до рівня $1,0024. Востаннє він знизився на 0,1% за день до 1,005 долара і втратив понад 10% цього року.

Індекс долара досяг 108,59, найвищого рівня з жовтня 2002 року, з приблизно 107,9 до оприлюднення даних.

Негативний вплив на європейську валюту продовжили надавати яструбина активність ФРС США і стурбованість з приводу ризиків рецесії в єврозоні.

З моменту впровадження євро в 1999 році європейська валюта знаходилася нижче за паритет до долара дуже нетривалий час. Фактично, востаннє це було між 1999 та 2002 роками, коли у жовтні 2000 року він упав до рекордно низького рівня $0,82.

Раніше повідомлялося, що уурс євро майже зрівнявся з курсом долара США вперше за останні 20 років.

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