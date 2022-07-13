Кабмін виділив 1,4 мільярда на закупівлю пересувних котелень та генераторів

Кабінет міністрів погодив виділення 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на сайті уряду.

За словами прем’єра, йдеться про закупівлю пересувних котелень, дизельних генераторів, систем очищення води, насосних станцій та іншого обладнання, яке можна буде задіяти у екстреній ситуації.

"Ми розуміємо, що російська армія – це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", – наголосив Шмигаль.

Він також повідомив, що Кабмін на виїзному засіданні в Чернігівській області 13 липня створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами.

"Штаб працюватиме по всій країні, а до його роботи будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловість, урядовці. Наша мета – максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об’єктів усієї інфраструктури, зокрема житла для українців", – наголосив осільник уряду.

Шмигаль уточнив, що загалом уряд вже розподілив між регіонами 2,3 млрд грн, аби терміново відновити критичну інфраструктуру, у 5 областях вже підготовлено технічну й проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів

"Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів", – підсумував прем’єр.

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Як повідомлялося, Кабмін також виділить 286,5 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці, які постраждали від російських обстрілів.

Водночас, за даними місцевої влади Чернігова, лише на відновлення Чернігівської ТЕЦ потрібно близько 803 млн грн.

При цьому компанія "ТехНова" Анатолія Шкрібляка не ремонтуватиме ТЕЦ, яку вона орендує, натомість вона звернулася до міської ради з заявою про розірвання договору оренди.