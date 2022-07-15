Білорусь допустила дефолт, – Moody's

Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило уряд Білорусі, що вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу у національній валюті.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Виплата валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом", – наголосили в Moody's.



Мінфін Білорусі 29 червня офіційно повідомив, що Білорусь провела платіж за єврооблігаціями 2027 року у білоруських рублях з урахуванням прийнятої напередодні постанови уряду та Нацбанку, яка дозволяє виплату відсоткових платежів за єврооблігаціями у білоруських рублях.



Мінфін переказав суму в білоруських рублях на спецрахунок у Білорусбанку і запропонував платіжному агенту самостійно забрати кошти з цього рахунку та розрахуватися з інвесторами. У свою чергу платіжний агент та реєстроутримувач Citigroup та Citibank 7 липня відмовилися бути агентами щодо євробондів Білорусі.



Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch 7 липня знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Білорусі в іноземній валюті до "C" з "CCC", оскільки платіж у нацвалюті "суперечить документації облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах".



Агентство також попередило, що якщо платежі за єврооблігаціями 2027 року не будуть здійснені відповідно до початкових умов до 13 липня, то Fitch вважатиме це дефолтом і знизить РДЕ Білорусі до "RD" (обмежений дефолт), а рейтинг цього випуску єврооблігацій – до "D".

Як повідомлялося, раніше влада Білорусі заявила що, країна виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями. Аналогічне рішення до цього прийняла Росія.

Наразі в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та "Ренесанс Капітал". У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.