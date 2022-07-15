На зарплати лікарям перерахували з початку року 54 мільярди, – МОЗ

Із початку року медичні заклади отримали з державного бюджету понад 74 млрд грн за Програмою медичних гарантій, із яких 54 млрд грн – кошти на виплату заробітної плати медикам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За словами заступника міністра охорони здоровʼя Олексія Яременка, щомісяця на фонд оплати праці з держбюджету спрямовується близько 9 млрд грн. Ці кошти, зокрема, покривають виплату базової заробітної плати медикам на рівні не менше ніж 20 тис. грн для лікаря та не менше ніж 13 500 для медичної сестри.

"МОЗ спрямувало всі зусилля на те, щоби наші медики, які сьогодні працюють у надважких умовах, мали гідну зарплату та отримували її вчасно. Для цього ще на початку війни ми змінили підхід до фінансування медичних закладів, який передбачав, що лікарні щомісяця отримуватимуть 1/12 обсягу річного фінансування.

Вже у липні в лікарнях, які працюють в тилу, ми перейшли на систему оплат за фактично надані медичні послуги. Це дозволить більш ефективно використовувати бюджетні кошти та підвищить фінансову спроможність закладів охорони здоров’я", – зазначив Олексій Яременко.

Заступник міністра також наголосив, що медики, які працюють на тимчасово окупованих територіях, теж щомісяця забезпечуються заробітною платою.

Нагадаємо, Україна отримала грант на $1,7 млрд від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кошти будуть спрямовані на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.