Європа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років
Європа обігнала Азію та стала найбільшим споживачем американської нафти вперше за шість років.
Про це повідомляє Bloomberg.
Так, згідно з даними Мінторгівлі США, з січня по травень цього року Європа отримала в середньому близько 213,1 млн барелів нафти, тоді як Азія отримала 191,1 млн барелів. Востаннє обсяги така ситуація спостерігалася у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.
Як пише видання, ця зміна потоків нафти підкреслює, наскільки суттєво вторгнення РФ в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів.
За словами нафтового аналітика Energy Aspects Крістофера Хейнса, оскільки Європа намагається зменшити свою залежність від російських енергоресурсів і переходить на американську нафту, ймовірно, що ці моделі торгових потоків збережуться.
Він додав, що видобуток нафти в США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби як Азії, так і Європи. Крім того, Близький Схід, здається, обмежений у можливостях збільшувати виробництво і поставки в Європу.
Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".
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