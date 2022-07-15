Держспецзв’язку попередило про шахрайські схеми з "грошовими компенсаціями" у Facebook

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про онлайн-шахрайство з використанням тематики "грошової компенсації".

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Зазначається, що у Facebook виявили низку шахрайських сторінок із посиланням на так званий "Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів". На ньому пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Спеціаалісти попереджають, що в разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки будуть скомпрометовано.

У Держспецзв’язку нагадали, що потрібно дотримуватись правил фінансової та кібергігієни:

ніколи не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Необхідно налаштувати контроль руху коштів: підключити SMS-інформування, установитиліміти на операції.

Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, потрібно негайно заблокувати картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Також закликають використовувати надійні паролі, двофакторну автентифікацію та антивірусні програми.